İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLAN 10 YİYECEK
13 Nisan 2018 CumaAmerika'da yapılan bir araştırmaya göre insan sağlığı için zararlı 10 yiyecek açıklandı. İşte günlük hayatınızda sıklıkla tükettiğiniz zararlı 10 yiyecek türü…
1
Fıstık:
Toplam nüfusun yüzde birinin fıstık alerjisi var. Ölümle sonuçlanan alerji vakalarının büyük bölümü fıstıktan kaynaklanıyor.
2
Kahve:
İçeceği elde edilen bu bitki, kalp krizine yol açmasının yanı sıra, uyuma zorluğu ve dişlerde sararmaya yol açıyor.
3
Dondurulmuş gıda:
Bu tür gıdaların dondurulma işlemleri esnasında zararlı organizmaların üremesinden dolayı mide ve bağırsak hastalıkları meydana geliyor.
4
Çiğ yumurta:
İçinde bulunabilecek zararlı salmonella mikrobu nedeniyle hastalıklara yol açıyor.
5
Ton balığı:
Dünyanın en çok tüketilen balıklarından olmasına rağmen çok fazla yenildiğinde sinir sistemine zarar vererek kalp hastalıkları riskini artırıyor.
6
Hamur işi:
Bu tür yiyecekler kolesterol dengesini bozuyor.
7
Hazır çorba:
Toz haline getirilmiş, defalarca işlem görmüş, içinde çok fazla katkı maddesi bulunan hazır çorbalar kansere neden oluyor.
8
Yeşillik:
Ispanak, roka, marul, lahana, kıvırcık salata gibi yeşilliklerin iyi yıkanmaması bağırsak bakterilerine davetiye çıkarıyor.
9
Rus salatası:
İçinde bulunan mayonezin asit (sirke ve ya limon suyu) kullanılarak yapılması, gıda kaynaklı hastalıklara neden oluyor.
10
Ackee meyvesi:
Batı Afrika ve Jamaika'da yetişen meyve kesildikten sonra kabuğunun kırmızıya dönmesi beklenmezse koma veya ölüme yol açabiliyor.