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İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLAN 10 YİYECEK

13 Nisan 2018 Cuma
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre insan sağlığı için zararlı 10 yiyecek açıklandı. İşte günlük hayatınızda sıklıkla tükettiğiniz zararlı 10 yiyecek türü…
1
Fıstık:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Toplam nüfusun yüzde birinin fıstık alerjisi var. Ölümle sonuçlanan alerji vakalarının büyük bölümü fıstıktan kaynaklanıyor.
2
Kahve:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İçeceği elde edilen bu bitki, kalp krizine yol açmasının yanı sıra, uyuma zorluğu ve dişlerde sararmaya yol açıyor.
3
Dondurulmuş gıda:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Bu tür gıdaların dondurulma işlemleri esnasında zararlı organizmaların üremesinden dolayı mide ve bağırsak hastalıkları meydana geliyor.
4
Çiğ yumurta:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İçinde bulunabilecek zararlı salmonella mikrobu nedeniyle hastalıklara yol açıyor.
5
Ton balığı:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Dünyanın en çok tüketilen balıklarından olmasına rağmen çok fazla yenildiğinde sinir sistemine zarar vererek kalp hastalıkları riskini artırıyor.
6
Hamur işi:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Bu tür yiyecekler kolesterol dengesini bozuyor.
7
Hazır çorba:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Toz haline getirilmiş, defalarca işlem görmüş, içinde çok fazla katkı maddesi bulunan hazır çorbalar kansere neden oluyor.
8
Yeşillik:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Ispanak, roka, marul, lahana, kıvırcık salata gibi yeşilliklerin iyi yıkanmaması bağırsak bakterilerine davetiye çıkarıyor.
9
Rus salatası:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İçinde bulunan mayonezin asit (sirke ve ya limon suyu) kullanılarak yapılması, gıda kaynaklı hastalıklara neden oluyor.
10
Ackee meyvesi:
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
Batı Afrika ve Jamaika'da yetişen meyve kesildikten sonra kabuğunun kırmızıya dönmesi beklenmezse koma veya ölüme yol açabiliyor.

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