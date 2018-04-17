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HERKES İKİZ SANIYOR AMA GERÇEĞİ ÖĞRENENİN AĞZI AÇIK KALIYOR

17 Nisan 2018 Salı
Aralarında 21 yaş fark olmasına rağmen adeta ikiz kardeşmiş hissine kapılmamızı sağlayan anne-kız sosyal medyada olay yarattı...
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
Sizce hangisi anne, hangisi kızı? Cevap vermek çok zor öyle değil mi?
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
43 yaşındaki Sarah Niblock ve 22 yaşındaki kızı Holly'nin benzerliği görenleri şaşırtıyor.
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
Hatta öyle ki bu benzerlikten öte ikiz gibi duruyorlar.
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
Sarah ve Holly, günlük yaşamlarında da arkadaştan farksız. Birlikte çokça vakit geçiriyor hatta geceleri birlikte dışarı çıkıyor.
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
Yeni tanıştığı herkes anne Sarah'tan nüfus cüzdanını istiyor...
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor
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Herkes İkiz Sanıyor Ama Gerçeği Öğrenenin Ağzı Açık Kalıyor

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