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Bu bir bisiklet!

Akıllı bir arabaya benzese de aslında 4 tekerlekli bir elektirikli bisiklet. Podride adlı araç 180 cm uzunluğunda, rahat bir koltuğu olan kapalı bir kabine sahip. Buzda ve karda, dik yokuşlarda, sarsıntılı yamaçlarda ilerleyebiliyor, bagajı ve ısıtması var. Direksiyon görevini sürücü koltuğunun yanındaki iki kol görüyor. Arka aksı ve elektrik motorunu harekete geçirmek için de pedal çeviriliyor.