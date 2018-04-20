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DOĞUM LEKELERİNİ VÜCUDUNUN YARISINI KAPLIYOR, GÖREN GÖZLERİNE İNANAMIYOR

20 Nisan 2018 Cuma
Vücudunun büyük kısmını kaplayan doğum lekeleriyle doğan 24 yaşındaki Lorena Bolanos, acımasız yorumların üstesinden gelerek insanlara bedenlerini sevmeleri için ilham veriyor.
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
Konjenital melanositik nevusla doğan genç kadın küçüklüğünden beri acımasız yorumlarla mücadele ediyor.
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
Eskiden “Dalmaçyalı” ve “çikolatalı kurabiye” olarak çağrıldığını söyleyen Lorena, sonraları bu duruma alışmış.
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
Küçükken buz pateni yaparken bazı veliler görüntüsünden rahatsız olduğu için bu sporu bırakmasını bile istemiş.
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
Görüntüsüyle barışan Lorena, soyunup Instagram'a pozlar vererek bu durumu iyice normalleştirdiğini anlatıyor.
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor
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Doğum Lekelerini Vücudunun Yarısını Kaplıyor, Gören Gözlerine İnanamıyor

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