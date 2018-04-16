Fotogaleri
Hepsi
Güncel
Magazin
Spor
Yaşam
Otomobil
Teknoloji
BİZİM HİKAYE DİZİSİNİN TÜLAY'I OLARAK TANIDIĞIMIZ NESRİN CAVADZADE BAKIN NERELİ
16 Nisan 2018 Pazartesi
Reyting rekorları kıran TV dizisi Bizim Hikaye'nin, oyuncu kadrosunun nereli olduklarını biliyor musunuz?
1
Nesrin Cavadzade - Azerbaycan/Bakü
2
Hazal Kaya - İstanbul
3
Reha Özcan - Bingöl
4
Burak Deniz - İstanbul
5
Cemal Toktaş - İstanbul
6
Pınar Töre - İstanbul
7
Nejat Uygur - İstanbul
8
Yağız Can Konyalı - İstanbul
9
Serra Pirinç - İstanbul
10
Alp Akar - İstanbul
11
Ömer Sevgi - İstanbul
12
Zeynep Selimoğlu - İstanbul
Diğer Galeriler
Bizim Ev Dizisinin Oyuncularının Şimdiki Halleri Şaşırtıyor!
Uçak Kabinlerinin Duvarındaki Siyah Üçgen Ne İşe Yarıyor?
Galatasaray-Başakşehir Maçı Capsleri Ortalığı Salladı
Bir Yarışma İle Hayatı Değişen İsimler
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
Kadın Boksör Aldığı Yumruklarla Kanlar İçinde Kaldı
52 Yaşındaki Anneanne Görüntüsüyle Hayrete Düşürüyor
Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Ünlü Şarkıcıdan Ödül Törenine Damga Vuran Kıyafet
ABD Suriye'de Nereyi, Hangi Silahla Vurdu?
ABD mi Rusya mı? Hangisi Daha Güçlü
Paylaş
Tweetle
Gönder
Paylaş
Takip Et
Popüler Galeriler
Bizim Ev Dizisinin Oyuncularının Şimdiki Halleri Şaşırtıyor!
Uçak Kabinlerinin Duvarındaki Siyah Üçgen Ne İşe Yarıyor?
Galatasaray-Başakşehir Maçı Capsleri Ortalığı Salladı
Bir Yarışma İle Hayatı Değişen İsimler
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
Kadın Boksör Aldığı Yumruklarla Kanlar İçinde Kaldı
52 Yaşındaki Anneanne Görüntüsüyle Hayrete Düşürüyor
Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Ünlü Şarkıcıdan Ödül Törenine Damga Vuran Kıyafet
ANA SAYFA
|
FOTOGALERİ
|
HABER
|
MANŞETLER
|
SON DAKİKA
|
SPOR
16 Nisan 2018 Pazartesi 12:19:44
[Hata Bildir]
- 711508