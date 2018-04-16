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BİZİM HİKAYE DİZİSİNİN TÜLAY'I OLARAK TANIDIĞIMIZ NESRİN CAVADZADE BAKIN NERELİ

16 Nisan 2018 Pazartesi
Reyting rekorları kıran TV dizisi Bizim Hikaye'nin, oyuncu kadrosunun nereli olduklarını biliyor musunuz?
1
Nesrin Cavadzade - Azerbaycan/Bakü
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
2
Hazal Kaya - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
3
Reha Özcan - Bingöl
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
4
Burak Deniz - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
5
Cemal Toktaş - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
6
Pınar Töre - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
7
Nejat Uygur - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
8
Yağız Can Konyalı - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
9
Serra Pirinç - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
10
Alp Akar - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
11
Ömer Sevgi - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli
12
Zeynep Selimoğlu - İstanbul
Bizim Hikaye Dizisinin Tülay'ı Olarak Tanıdığımız Nesrin Cavadzade Bakın Nereli

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