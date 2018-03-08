ASLI ENVER'İN ESKİ FOTOĞRAFI SİZİ ŞOKE EDECEK

'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile son günlerde adından bolca söz ettiren oyuncu Aslı Enver'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Aslı Enver'in şu anki halinden çok daha değişik olan karede bir şey dikkat çekiyor...