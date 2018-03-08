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ASLI ENVER'İN ESKİ FOTOĞRAFI SİZİ ŞOKE EDECEK

8 Mart 2018 Perşembe
'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile son günlerde adından bolca söz ettiren oyuncu Aslı Enver'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Aslı Enver'in şu anki halinden çok daha değişik olan karede bir şey dikkat çekiyor...
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
Star TV ekranlarında yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile adından söz ettiren Aslı Enver, güzelliği ile de ülkenin en çok konuşulan ve takdir edilen kadınlarından biri malumunuz.
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Aslı Enver'in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğrafı gören herkesi şaşırttı. Çiğnediği sakızı yüzüne patlattığı görülen Enver'in epey eğlendiği görülüyor. patlattığı yüzünde estetik var mı yok mu bilinmez ancak büyük bir değişim yaşadığı aşikar.k bir değişim yaşadığı aşikar.
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
6
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
7
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
9
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
10
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
11
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
12
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
13
Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek
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Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Sizi Şoke Edecek

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