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Star TV ekranlarında yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisinde canlandırdığı Süreyya karakteri ile adından söz ettiren Aslı Enver, güzelliği ile de ülkenin en çok konuşulan ve takdir edilen kadınlarından biri malumunuz.
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Aslı Enver'in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Aslı Enver'in gençlik yıllarına ait fotoğrafı gören herkesi şaşırttı. Çiğnediği sakızı yüzüne patlattığı görülen Enver'in epey eğlendiği görülüyor. patlattığı yüzünde estetik var mı yok mu bilinmez ancak büyük bir değişim yaşadığı aşikar.k bir değişim yaşadığı aşikar.