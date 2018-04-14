Fotogaleri

AŞIK OLDUĞU KİŞİ TARAFINDAN REDDEDİLİNCE KENDİNİ BAŞTAN YARATTI

14 Nisan 2018 Cumartesi
Hoşlandığı kişi tarafından reddedilen ABD'li Aaron Anderson, büyük bir değişim geçirdi. Hayatını tamamen değiştirip herşeye sıfırdan başlayan Aaron, bu değişimden 2 yıl sonra hiç beklemediği bir gelişme yaşadı. O da reddedildiği kişinin kendisinden çok etkilenerek kapısına gelmesi oldu. İşte ABD'de yaşanan o ilginç hikaye...
1
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
ABD'de yaşayan Aaron Anderson, hoşlandığı adam tarafından reddedilince hayatını değiştirdi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hormon tedavisi gören Anderson, Erin olarak başladığı yeni hayatında geçmişte elde edemediği mutluluğa ulaştı.
2
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Aaron Anderson, 2 yıl önce Jared Norris'e ondan hoşlandığını söyledi. Norris ise kendisine karşı bir şey hissetmediğini söyleyince ikili uzun bir süre iletişim kurmadı.
3
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
Anderson bu süreçte cinsiyet değiştirme kararı alırken, yeni hayatına Erin olarak başladı.
4
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
2 yıl sonra Erin'i sosyal medyadan ekleyen Norris, gördüğü kişinin Aaron olduğunu anladı
5
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
İkili yeniden bir araya gelirken, bu kez Norris'in teklifiyle sevgili oldu.
6
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
İki sevgilinin benzersiz aşk hikayesi ABD ve İngiliz basınına da konu oldu.
7
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
8
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
9
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
10
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
11
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
12
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
13
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
14
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
15
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
16
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
17
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
18
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
19
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
20
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
21
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
22
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı
23
Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı

Diğer Galeriler

Facebook'ta Paylaş!PaylaşTwitter'da Paylaş!TweetleWhatsapp'da Paylaş!GönderGoogle+ SayfasıPaylaşInstagram SayfasıTakip Et

Popüler Galeriler

ANA SAYFA | FOTOGALERİ | HABER | MANŞETLER | SON DAKİKA | SPOR17 Nisan 2018 Salı 12:14:07
[Hata Bildir] - 711507