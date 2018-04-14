Aşık Olduğu Kişi Tarafından Reddedilince Kendini Baştan Yarattı

AŞIK OLDUĞU KİŞİ TARAFINDAN REDDEDİLİNCE KENDİNİ BAŞTAN YARATTI

Hoşlandığı kişi tarafından reddedilen ABD'li Aaron Anderson, büyük bir değişim geçirdi. Hayatını tamamen değiştirip herşeye sıfırdan başlayan Aaron, bu değişimden 2 yıl sonra hiç beklemediği bir gelişme yaşadı. O da reddedildiği kişinin kendisinden çok etkilenerek kapısına gelmesi oldu. İşte ABD'de yaşanan o ilginç hikaye...