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ARALARINDA 30 YAŞ FARK OLDUĞUNU DUYAN KULAKLARINA İNANAMIYOR!

19 Nisan 2018 Perşembe
Fotoğraftaki iki kadına dikkatlice bakın sizce hangisi daha yaşlı? Aralarında 30 yaş fark olan bu iki kadından birinin eski halini görenler şoke oluyor...
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Bu fotoğraftaki iki kadından hangisi sizce daha yaşlı? Karar veremediniz mi? Aralarında neredeyse 30 yaş fark var desek? Yine mi emin değilsiniz!
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Fotoğraftaki kadınlar biri Çinli aktris Yan Ni diğeri de kızı Zou Yuanqing. Anne Yan Ni 47 yaşında, kızı ise 20.
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Bu hafta Pekin'de düzenlenen bir film galasına katılan anne kızın görüntüsü hem kendi ülkelerinde hem de dünyada gündem oldu. Neredeyse yaşıt görünen Yan Ni ve kızı Zou 'Sanki anne kız değil de kardeş gibiler' yorumlarına neden oldu.
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Fotoğrafta soldaki siyah elbiseli kadın 47 yaşındaki Yan Ni, beyaz elbiseli olan ise 20 yaşındaki Zou Yuanging.
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Peki nasıl oluyor da ünlü aktrist kızı kadar genç görünebiliyor. Bu sorunun yanıtını vermeden önce Yan Ni'nin geçmişteki fotoğrafına bakmakta fayda var.
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Bu fotoğraf 2007 yılında 36 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı. Ünlü oyuncunun 11 yıl önce çekilen fotoğrafında bugünden daha yaşlı görünmesi oyuncunun gençlik sırrına olan merakı arttırdı.
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Aralarında 30 Yaş Fark Olduğunu Duyan Kulaklarına İnanamıyor!
Ancak ünlü yıldız gençlik sırrını açıklamama konusunda ısrarcı. Pekin'de katıldığı kırmızı halı töreninde de gençlik sırrıyla ilgili soruları esprili yanıtlarla geçiştirdi.

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