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GÜVEN PROBLEMLERİNİ YENMEK İSTEYEN ABD'Lİ KADIN KENDİSİYLE EVLENDİ

11 Nisan 2018 Çarşamba
28 yaşındaki Mickie Monroe adlı kadın Miami Beach'te kendisiyle evlendi...
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Mickie önceleri kilo, güven ve alkol sorunlarıyla mücadele ediyordu. Vücudunu sevmiyor, bu sebeple de kendine bakmıyordu. Bu zamanlardan ‘Kendimden çok kopuk, kayıp ve öfkeli biriydim' diye bahsediyor.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Zor, depresyonun eşiğinde, kötü düşüncelerle dolmuş enerjiyi yıkmaya kalkan Mickie, bu düşünceleri zihninde nasıl susturacağını bilmiyordu.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Sonunda olumsuz düşünceleri susturmayı başardı. Adanmışlık ve liderliği simgeleyen carnelian taşından yaptırdığı dev yüzükle törene başladı.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Başladığı yoga dersleri sırasında herkesin içlerinde erkeksi ve kadınsı bir enerjiye sahip olduğunu öğrendi. Miami'deki bu cennet plajda kalp şeklinde aynaya yemin ederken yanında şahit olarak üç arkadaşı bulunuyordu.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Bu kendi için fazlasıyla zor geçen zamanların devamında ise çok çalışıp kıymetli bir ders aldı. Sorun sürekli kilo alması ya da kilosunun sabit kalması değil, kendine olan nefreti ve olumsuz bakış açısıydı.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi
Bunu değiştirmek için sarfettiği çaba kendisine öz sevgi olarak döndü ve sonunda kendiyle bile evlenebileceğini fark edip büyük adımı attı. Ve kendine otantik, sağlıklı sınırlar oluşturmak için söz verdi.
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Güven Problemlerini Yenmek İsteyen ABD'li Kadın Kendisiyle Evlendi

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