Fotogaleri

9 BİN YIL ÖNCE YAŞAYAN KADININ YÜZÜ ŞOKE ETTİ! İŞTE DÜNYADAN ŞAŞIRTAN 28 FOTOĞRAF

24 Nisan 2018 Salı
Dünya üzerinde bizim bilmediğimiz birçok şey oluyor. Dolayısıylada her gün şaşırtıcı fotoğraflarla karşılaşıyoruz. İşte sizi şaşırtacak 28 kare...
1
Baş parmağını kaybeden bir kişiye ayak baş parmağı nakli yapıldı.
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
2
Bu Sonya Leslie, gözünde bir benle birlikte doğmuş.
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
3
Uyuyan bir ayının ayak pençesi
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
4
Yıldırımdan sağ kalan bir kadının vücudu
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
5
9 bin yıl önce yaşayan kadın
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
Milattan önce 7000 yılında yaşamış Dawn isimli bir genç kızın 1993'te Yunanistan'da bulunan iskeleti, ölümünün 9 bin yıl ardından hayat buldu.Öldüğünde 15 ile 18 yaşları arasında olduğu saptanan Dawn'ın öne çıkık çenesinin sebebinin hayvan derilerilerini yumuşatmak için çiğnemesi olduğu belirtildi.
6
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
Bilim insanlarının anemi ve iskorbüt hastalıklarından muzdarip olabileceğini söylediği Dawn, çok fazla ağrı çekiyor ve eklemlerini oynatamıyordu. Genç kızın ölüm sebeplerinde bunların büyük etkisi olabileceği belirtildi.
7
“Kız kardeşim alerji testini tamamladı ve test ettiği her şeye alerjisi olduğu ortaya çıktı”
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
8
Arapların deve traşı sanatından bir örnek
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
9
“Sağ başparmağımın eğilemediği bir şekilde doğdum”
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
10
Meksika'daki yangına müdahale eden Amerikan itfaiyecileri: Sınırın üstünden
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
11
Bir gölgeyi paylaşmak zorunda kalan koyunlar
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
12
Kanada'daki buzdan sütunlar
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
13
Nevada Çölü'ndeki güneş paneli tarlası
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
Nevada Çölü'ndeki bu güneş paneli tarlasının fotoğrafı uçakla seyahat eden bir yolcu tarafından çekilmiş. Enteresan bir başka bilgi ise burada üretilen enerji, erimiş tuzun içinde depolanıyor.
14
Jüpiter'deki kasırga ve hortumların görüntüsü
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
15
Dişçilerin kabusu bir diş
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
16
Biri sağlıklı bir muhabbet kuşu, diğeri ise bir tüy hastalığından müzdarip
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
17
Bu kütük eski bir ekmek parçası gibi görünüyor
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
18
Osage ağaç meyvesi
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
19
Chicago'da bir kar fırtınasından sonra donmuş bir bisiklet
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
20
Benzin istasyonunda verilen garip fiş
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
21
Kaliforniya sahilinde bulunmuş simetrik deniz kestanesi
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
22
Kız arkadaşım yakınlarda bir kornea nakli yaşadı. İşte gözlerindeki dikişlerin yüksek çözünürlüklü bir görüntüsü
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
23
Simetrik halka gök kuşakları
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
24
Kesilmiş bir kütüğün üstünden büyüyen bir ağaç
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
25
Kurutma makinelerindeki mikropları ortaya çıkaran bir test.
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
26
Resmen Terry Pratchett'ın Discworld adlı kitabından çıkmış bir kaplumbağa
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
27
DeepWorker 2000, bir kişilik denizaltı
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf
28
Ormandaki inanılmaz bir ağaç
9 Bin Yıl Önce Yaşayan Kadının Yüzü Şoke Etti! İşte Dünyadan Şaşırtan 28 Fotoğraf

Diğer Galeriler

Facebook'ta Paylaş!PaylaşTwitter'da Paylaş!TweetleWhatsapp'da Paylaş!GönderGoogle+ SayfasıPaylaşInstagram SayfasıTakip Et

Popüler Galeriler

ANA SAYFA | FOTOGALERİ | HABER | MANŞETLER | SON DAKİKA | SPOR24 Nisan 2018 Salı 11:42:15
[Hata Bildir] - 711546