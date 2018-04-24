1
Baş parmağını kaybeden bir kişiye ayak baş parmağı nakli yapıldı.
2
Bu Sonya Leslie, gözünde bir benle birlikte doğmuş.
3
Uyuyan bir ayının ayak pençesi
4
Yıldırımdan sağ kalan bir kadının vücudu
5
9 bin yıl önce yaşayan kadın
Milattan önce 7000 yılında yaşamış Dawn isimli bir genç kızın 1993'te Yunanistan'da bulunan iskeleti, ölümünün 9 bin yıl ardından hayat buldu.Öldüğünde 15 ile 18 yaşları arasında olduğu saptanan Dawn'ın öne çıkık çenesinin sebebinin hayvan derilerilerini yumuşatmak için çiğnemesi olduğu belirtildi.
6
Bilim insanlarının anemi ve iskorbüt hastalıklarından muzdarip olabileceğini söylediği Dawn, çok fazla ağrı çekiyor ve eklemlerini oynatamıyordu. Genç kızın ölüm sebeplerinde bunların büyük etkisi olabileceği belirtildi.
7
“Kız kardeşim alerji testini tamamladı ve test ettiği her şeye alerjisi olduğu ortaya çıktı”
8
Arapların deve traşı sanatından bir örnek
9
“Sağ başparmağımın eğilemediği bir şekilde doğdum”
10
Meksika'daki yangına müdahale eden Amerikan itfaiyecileri: Sınırın üstünden
11
Bir gölgeyi paylaşmak zorunda kalan koyunlar
12
Kanada'daki buzdan sütunlar
13
Nevada Çölü'ndeki güneş paneli tarlası
Nevada Çölü'ndeki bu güneş paneli tarlasının fotoğrafı uçakla seyahat eden bir yolcu tarafından çekilmiş. Enteresan bir başka bilgi ise burada üretilen enerji, erimiş tuzun içinde depolanıyor.
14
Jüpiter'deki kasırga ve hortumların görüntüsü
15
Dişçilerin kabusu bir diş
16
Biri sağlıklı bir muhabbet kuşu, diğeri ise bir tüy hastalığından müzdarip
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Bu kütük eski bir ekmek parçası gibi görünüyor
19
Chicago'da bir kar fırtınasından sonra donmuş bir bisiklet
20
Benzin istasyonunda verilen garip fiş
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Kaliforniya sahilinde bulunmuş simetrik deniz kestanesi
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Kız arkadaşım yakınlarda bir kornea nakli yaşadı. İşte gözlerindeki dikişlerin yüksek çözünürlüklü bir görüntüsü
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Simetrik halka gök kuşakları
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Kesilmiş bir kütüğün üstünden büyüyen bir ağaç
25
Kurutma makinelerindeki mikropları ortaya çıkaran bir test.
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Resmen Terry Pratchett'ın Discworld adlı kitabından çıkmış bir kaplumbağa
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DeepWorker 2000, bir kişilik denizaltı
28
Ormandaki inanılmaz bir ağaç